В Днепре планировали массовые поджоги транспорта ТЦК (фото)

По версии следствия, поджигатели работали по заданию российских спецслужб. За одно авто им обещали заплатить 3 тысячи долларов.

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Группа молодых людей в Днепре готовила поджоги военных автомобилей служащих территориальных центров комплектования (ТЦК) по заданию российских спецслужб. Об этом 18 июня сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ).

По версии следствия, для диверсий они планировали использовать "коктейли Молотова". Злоумышленники объезжали город в поисках парковок, где военнослужащие оставляют свои автомобили, и передавали координаты своим российским кураторам. По данным следствия, злоумышленники успели поджечь один автомобиль.

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ

Благодаря оперативным действиям СБУ и полиции, дальнейшие атаки удалось предотвратить, а поджигателей задержали. В ходе расследования было установлено, что в группу входили четверо местных жителей, из которых двое — 17-летние подростки. Они попали в поле зрения российских агентов из-за своей активности в одном из Telegram-каналов, где искали способы легкого заработка. За уничтожение одного военного автомобиля им обещали вознаграждение в размере 3 тысяч долларов США, которое планировалось перевести на подставную банковскую карту.

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ

Кроме поджогов, злоумышленники должны были наносить на городские здания надписи, дискредитирующие сотрудников ТЦК, чтобы создать "медийную картинку" для российских СМИ о якобы существующем антиукраинском подполье в Днепропетровской области.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, компоненты для самодельных зажигательных средств и банковскую карту, на которую поступали российские деньги. Сейчас задержанным предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Они находятся под стражей, и ведется работа по дополнительной квалификации их преступных действий.

Напомним, 28 мая в Днепре военные силой затолкали мужчину в автомобиль, но через некоторое время гражданин вылез через окно, схватил велосипед и сбежал.

Ранее, 20 мая, сообщалось, что в городе Синельниково Днепропетровской области местный житель нанес удары ножом работнику ТЦК и СП, который хотел проверить у него документы. Полиция квалифицировала нападение, как покушение на умышленное убийство.