У Профзакупівлях висловилися щодо купівлі обладнання для "Захисту України"

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Професійні закупівлі виступили з офіційною позицією щодо закупівель обладнання для кабінетів "Захисту України", зокрема інтерактивних тирів. Позицію опубліковано на сайті державної установи.

У позиції зазначено, що у кінці минулого року Уряд підтримав виділення 1,74 млрд грн на оновлення підходу до викладання предмета "Захист України" для старшокласників. 1,64 млрд грн з цих коштів мають бути витрачені на закупівлю обладнання та тренажерів. Більшість цих закупівель мають відбуватися в електронному каталозі Prozorro Market за підтримки Професійних закупівель. Таке рішення було прийнято Міністерством освіти і науки, зокрема, через торішній позитивний досвід закупівлі понад 500 шкільних автобусів через е-каталог за кошти субвенції. Станом на зараз наказ уряду про виділення субвенції громадам на закупівлю обладнання для кабінетів "Захисту України" не прийнято.

"Це означає, що жодна копійка з запланованої суми НЕ ВИТРАЧЕНА. Далі детальніше розберемо питання, які виникли в публічному полі, через недостатнє розуміння специфіки закупівельного процесу.", — йдеться у повідомленні.

"Чи дійсно технічне завдання неконкурентне? Ні. Технічне завдання для закупівлі інтерактивного тиру ще не сформоване, воно перебуває на етапі розробки. Проєкт технічного завдання був опублікований, аби отримати зворотний зв’язок від ринку. Команда Професійних закупівель та МОН провела кілька раундів відкритих консультацій з постачальниками. Також відбудеться фінальна зустріч з ринком, про яку ми додатково повідомимо усім постачальникам. Ми відкриті до пропозицій ринку та врахуємо їх у технічному завданні, аби воно було максимально конкурентним на момент початку закупівель. Під час проведення закупівель не буде вказуватися конкретне програмне забезпечення та торгові марки виробників, натомість функціональні вимоги, яким буде відповідати софт різних виробників", — додали в установі.

При цьому зазначено, що не існує ризику закупівлі неякісного обладнання, тому що якісні характеристики залежать від технічного завдання, за яким буде здійснюватися закупівля.

"Над ним зараз працює команда Професійних закупівель, яка регулярно проводить відкриті консультації з ринком. Технічні завдання будуть варіативними, щоб забезпечити потреби замовників з різним бюджетом та можливості постачальників пропонувати більш просунуті рішення", — сказано у повідомленні.

При цьому в установі акцентували, що кваліфікація постачальників у Prozorro Market відбувається відповідно до процедур, визначених законодавством та вимагає дотримання чітких критеріїв. Зокрема про наявність досвіду постачання аналогічного товару. Також проводиться перевірка документів, що є аналогічною до будь-якої тендерної процедури. Кваліфікація постачальників є прозорою, документи надані учасниками та рішення адміністратора може побачити кожен. У цьому випадку стандартизація навпаки сприяє більш чесним правилам гри. Адже, коли закупівлю оголошує окрема школа або громада, є ризик сформувати неконкурентне ТЗ. Причиною не обовʼязково є змова між постачальником і замовником. Почасти останньому може банально не вистачати експертизи.

Крім того, відповідно до Постанови КМУ №822, максимальна комісія постачальника, який перемагає в процедурі закупівлі через Prozorro Market складає не більше 3400 грн, без урахування ПДВ. Навіть якщо сума договору 100 млрд грн. Ба більше, беручи участь у відкритих торгах, постачальник буде платити комісію навіть якщо він не переміг. Проте в електронному каталозі постачальник сплачує комісію тільки у випадку перемоги в процедурі.

"Тож підіб’ємо підсумки. Prozorro Market є одним з основних інструментів, за допомогою якого держава забезпечує свої потреби в товарах. Через інструмент купують харчі, паливо, безпілотники на мільярди гривень. Половина усіх публічних замовників нашої держави регулярно закуповують через Prozorro Market. Зокрема, тільки протягом поточного року загальна сума закупівель через е-каталог склала 18,5 млрд грн. Команда Професійних закупівель завжди відкрита до конструктивних пропозицій та діалогу. Наша ключова мета — допомагати державі ефективно та прозоро закривати свої потреби", — йдеться у повідомленні.