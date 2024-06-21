В Профзакупках высказались относительно покупки оборудования для "Защиты Украины"

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Профессиональные закупки выступили с официальной позицией по закупкам оборудования для кабинетов "Защиты Украины", в частности интерактивных тиров. Позиция опубликована на сайте государственного учреждения.

В позиции указано, что в конце прошлого года Правительство поддержало выделение 1,74 млрд грн на обновление подхода к преподаванию предмета "Защита Украины" для старшеклассников. 1,64 млрд грн из этих средств должны быть потрачены на закупку оборудования и тренажеров. Большинство этих закупок должны происходить в электронном каталоге Prozorro Market при поддержке Профессиональных закупок. Такое решение было принято Министерством образования и науки, в частности, из-за прошлогоднего положительного опыта закупки более 500 школьных автобусов через е-каталог за средства субвенции. По состоянию на сейчас приказ правительства о выделении субвенции общинам на закупку оборудования для кабинетов "Защиты Украины" не принят.

"Это означает, что ни одна копейка из запланированной суммы не израсходована. Далее подробнее разберем вопросы, которые возникли в публичном поле, из-за недостаточного понимания специфики закупочного процесса.", — говорится в сообщении.

"Действительно ли техническое задание неконкурентное? Нет. Техническое задание для закупки интерактивного тира еще не сформировано, оно находится на этапе разработки. Проект технического задания был опубликован, чтобы получить обратную связь от рынка. Команда Профессиональных закупок и МОН провела несколько раундов открытых консультаций с поставщиками. Также состоится финальная встреча с рынком, о которой мы дополнительно сообщим всем поставщикам. Мы открыты к предложениям рынка и учтем их в техническом задании, чтобы оно было максимально конкурентным на момент начала закупок. Во время проведения закупок не будет указываться конкретное программное обеспечение и торговые марки производителей, зато функциональные требования, которым будет соответствовать софт различных производителей", — добавили в учреждении.

При этом указано, что не существует риска закупки некачественного оборудования, потому что качественные характеристики зависят от технического задания, по которому будет осуществляться закупка.

"Над ним сейчас работает команда Профессиональных закупок, которая регулярно проводит открытые консультации с рынком. Технические задания будут вариативными, чтобы обеспечить потребности заказчиков с разным бюджетом и возможности поставщиков предлагать более продвинутые решения", — сказано в сообщении.

При этом в учреждении акцентировали, что квалификация поставщиков в Prozorro Market происходит в соответствии с процедурами, определенными законодательством и требует соблюдения четких критериев. В частности о наличии опыта поставки аналогичного товара. Также проводится проверка документов, что является аналогичной любой тендерной процедуре. Квалификация поставщиков является прозрачной, документы предоставлены участниками и решение администратора может увидеть каждый. В этом случае стандартизация наоборот способствует более честным правилам игры. Ведь, когда закупку объявляет отдельная школа или община, есть риск сформировать неконкурентное ТЗ. Причиной не обязательно является сговор между поставщиком и заказчиком. Отчасти последнему может банально не хватать экспертизы.

Кроме того, в соответствии с Постановлением КМУ №822, максимальная комиссия поставщика, который побеждает в процедуре закупки через Prozorro Market составляет не более 3400 грн, без учета НДС. Даже если сумма договора 100 млрд грн. Более того, участвуя в открытых торгах, поставщик будет платить комиссию даже если он не победил. Однако в электронном каталоге поставщик платит комиссию только в случае победы в процедуре.

"Поэтому подведем итоги. Prozorro Market является одним из основных инструментов, с помощью которого государство обеспечивает свои потребности в товарах. Через инструмент покупают продукты, топливо, беспилотники на миллиарды гривен. Половина всех публичных заказчиков нашего государства регулярно закупают через Prozorro Market. В частности, только в течение текущего года общая сумма закупок через е-каталог составила 18,5 млрд грн. Команда Профессиональных закупок всегда открыта к конструктивным предложениям и диалогу. Наша ключевая цель — помогать государству эффективно и прозрачно закрывать свои потребности", — говорится в сообщении.