Три чверті українців розлучені з близькими через війну, — The Economist

За словами військового психолога Дениса Куликова, розлука з рідними та близькими суттєво впливає на українське військо та бойовий дух солдатів, адже, хоча військовослужбовці і мають право виїжджати за кордон, отримати необхідні дозволи часто буває складно.

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Через повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ в Україні з'явились мільйони розбитих та розлучених родин. Про це пише The Economist.

Видання посилається на опитування, проведене Міжнародним комітетом порятунку у 2024 році, згідно з яким 74% українців повідомили, що були розлучені з близьким членом сім'ї через війну.

"Близько 6 мільйонів українців, переважно жінок і дітей, знайшли притулок за кордоном. Ще 3 мільйони або більше стали внутрішньо переміщеними особами через бойові дії. Літні батьки та брати і сестри відрізані від рідних на окупованих територіях; батьки, які служать в армії, відряджаються на місяці, а оскільки армія розтягнута новими російськими наступальними операціями, відпустки додому часто відкладаються", — йдеться у матеріалі.

Таких історій сотні тисяч, стверджують журналісти. Для багатьох батьків, розлучених зі своїми дітьми, роки відеодзвінків не можуть компенсувати брак фізичного, щоденного контакту.

Також, попри те, що військовослужбовці можуть виїжджати за межі країни, отримати необхідні дозволи часто буває складно. А це своєю чергою значно впливає на бойовий дух солдатів, пояснив The Economist військовий психолог Денис Куликов.

За його словами, після страху смерті, розлука з сім'єю є другою найпоширенішою причиною психологічного розладу, з якою він має справу.

"Це впливає на бойовий дух солдатів, вони нещасні, сумні, пригнічені, навіть схильні до суїциду. Солдат засмучений тим, що довго не може бачити свою дитину і не може покинути країну, він стає настільки злим через те, що не отримує відпустку, що перестає виконувати накази", — наголосив Куликов.

Військовий психолог також підкреслив, що головною мотивацією солдата є захист і забезпечення своєї сім'ї, тому головна проблема для них під час служби полягає у тому, що вони не можуть бачитися з цими сім'ями.

Нагадаємо, 26 червня соціологічна служба Центру Разумкова оприлюднила дані соцопитування, згідно з якими майже половина українців вважають, що події в Україні розвиваються неправильно.