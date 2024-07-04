Три четверти украинцев разлучены с близкими из-за войны, — The Economist

По словам военного психолога Дениса Куликова, разлука с родными и близкими существенно влияет на украинское войско и боевой дух солдат, ведь, хотя военнослужащие и имеют право выезжать за границу, получить необходимые разрешения часто бывает сложно.

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Из-за полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украине появились миллионы разбитых и разлученных семей. Об этом пишет The Economist.

Издание ссылается на опрос, проведенный Международным комитетом спасения в 2024 году, согласно которому 74% украинцев сообщили, что были разлучены с близким членом семьи из-за войны.

"Около 6 миллионов украинцев, преимущественно женщин и детей, нашли убежище за рубежом. Еще 3 миллиона или более стали внутренне перемещенными лицами из-за боевых действий. Пожилые родители и братья и сестры отрезаны от родных на оккупированных территориях; родители, которые служат в армии, командируются на месяцы, а поскольку армия растянута новыми российскими наступательными операциями, отпуска домой часто откладываются", — говорится в материале.

Таких историй сотни тысяч, утверждают журналисты. Для многих родителей, разлученных со своими детьми, годы видеозвонков не могут компенсировать недостаток физического, ежедневного контакта.

Также, несмотря на то, что военнослужащие могут выезжать за пределы страны, получить необходимые разрешения часто бывает сложно. А это в свою очередь значительно влияет на боевой дух солдат, пояснил The Economist военный психолог Денис Куликов.

По его словам, после страха смерти, разлука с семьей является второй самой распространенной причиной психологического расстройства, с которой он имеет дело.

"Это влияет на боевой дух солдат, они несчастны, печальны, подавлены, даже склонны к суициду. Солдат расстроен тем, что долго не может видеть своего ребенка и не может покинуть страну, он становится настолько злым из-за того, что не получает отпуск, что перестает выполнять приказы", — подчеркнул Куликов.

Военный психолог также подчеркнул, что главной мотивацией солдата является защита и обеспечение своей семьи, поэтому главная проблема для них во время службы заключается в том, что они не могут видеться с этими семьями.

Напомним, 26 июня социологическая служба Центра Разумкова обнародовала данные соцопроса, согласно которым почти половина украинцев считают, что события в Украине развиваются неправильно.