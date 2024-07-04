Ексголова Печерського Червоного Хреста отримала підозру в крадіжці гуманітарної допомоги (фото)

В Офісі генпрокурора повідомили, що працівники Червоного Хреста звернулися до правоохоронних органів і поскаржилися на колишню керівницю.

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Колишній голові Печерської районної організації Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України повідомили про підозру за фактом привласнення гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Зазначається, що про факти можливого привласнення гуманітарної допомоги стало відомо від працівників організації, які звернулися до правоохоронних органів. Слідство дійшло висновку, що колишня голова Печерської райорганізації Червоного Хреста, зловживаючи службовим становищем, привласнила гуманітарну допомогу на суму майже 3,6 млн грн.

Зникла гуманітарна допомога Фото: Telegram/Офіс Генерального прокурора України

У звіті йдеться, що зникли продуктові набори, постільна білизна, ковдри, матраци, інвалідні візки, бинти, гумові рукавички, шприци.

Крім того, слідство встановило, що колишній волонтер цієї організації, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, продавав підроблені посвідчення волонтерів Червоного Хреста. Чоловік незаконно використовував символіку організації на власному автомобілі.

Гроші та підроблені документи Фото: Telegram/Офіс Генерального прокурора України

У прокуратурі заявили, що під час обшуків за місцем проживання екскерівниці, в офісі та автомобілі виявлено та вилучено гуманітарну допомогу на суму понад 1 млн гривень. Її передано для зберігання в Київську міську організацію Товариства Червоного Хреста України.

Також у колишнього волонтера під час обшуку вилучено документи, що підтверджують незаконну видачу понад 300 підроблених посвідчень працівників-волонтерів Печерської районної організації Червоного Хреста, підроблені посвідчення волонтерів, а також амфетамін.

Підроблені документи

В Офісі генпрокурора повідомили, що колишньому волонтеру повідомлено про підозру в шахрайстві, підробці та збуті посвідчень волонтера, незаконному використанні символіки Червоного Хреста та незаконному зберіганні амфетаміну.

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