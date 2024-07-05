Ігнорувала залицяння: листоноша "злив" ЗС РФ координати будинку клієнтки в Миколаєві

Як розповіли в районному суді, чоловік за гроші погодився передавати росіянам локації військових і цивільних об'єктів критичної інфраструктури. У листуванні з ворогом опинилися координати житлового будинку.

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У Миколаєві 46-річний чоловік передав російським спецслужбам координати будинку жінки, яка не відповіла взаємністю на його залицяння. Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

На судовому засіданні з'ясувалося, що чоловік отримав номер телефону жінки під час своєї роботи на пошті, коли вона отримувала посилку. Після цього він почав надсилати їй повідомлення.

Жінка не хотіла підтримувати спілкування. Пізніше обвинувачений повідомив, що співпрацює з російськими спецслужбами і передасть їм координати її будинку для ракетного удару. Ці погрози жінка всерйоз не сприйняла, а на судовому засіданні вона впізнала обвинуваченого, йдеться в повідомленні суду.

Згідно з матеріалами справи, чоловік за грошову винагороду погодився передавати особам, які представилися як представники РФ, інформацію про місцезнаходження підрозділів Збройних сил України та об'єктів критичної інфраструктури в Миколаєві.

"Надалі він надсилав інформацію із зазначенням географічних координат місць, де на його думку розміщуються підрозділи ЗС України. Одне з повідомлень містило координати житлової багатоповерхівки, яка жодним чином не використовується для військових цілей", — ідеться в пресрелізі.

Чоловіка підозрюють у скоєнні злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України, включно з державною зрадою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. До винесення вироку він перебуває під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки України в Одесі знешкодила агентурну групу російської ФСБ. Одна з учасниць користувалася перуками для конспірації.

Також повідомлялося, що в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який дав хабар контррозвідникам СБУ. Він хотів позбутися свого суперника, видворивши його з України.