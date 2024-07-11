В Україні заборонили продавати сигарети з ароматизаторами: що ще змінив закон (інфографіка)

Закон вимагає, щоб з 11 липня 2024 року з продажів зникли ароматизовані сигарети, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них, а також сигаретні упаковки з неналежним маркуванням.

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З 11 липня в Україні набула чинності заборона на продаж сигарет та електронних сигарет з ароматизаторами. Про це повідомили в Центрі громадянського представництва"Життя".

Так, відповідно до закону №1978-XI, з 11 липня 2024 року з продажу мають зникнути ароматизовані сигарети, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них, а також сигаретні упаковки з неналежним маркуванням.

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Зазначається, що закон дав час на реалізацію залишків тютюнових і нікотинових виробів, введених в обіг до набрання чинності відповідними положеннями, але не довше ніж дванадцять місяців від дня набрання чинності законом, тобто з 11 липня 2023 року.

Забороняється продаж сигарет з ароматизаторами Фото: Центр громадського представництва "Життя"

Крім того, як повідомляється, з 11 липня на всіх упаковках тютюнових виробів для куріння мають бути розміщені комбіновані медичні попередження.

Відповідно до закону, на 65% площі найбільшого боку пачки має бути розміщене зображення хвороб, спричинених палінням, і текст, що попереджає про шкоду та наслідки куріння. Для людей, які прагнуть позбутися залежності, на пачці має бути розміщений QR-код — посилання на безоплатний сервіс Центру громадського здоров'я щодо надання допомоги з відмови від вживання тютюну "Я кидаю курити!".

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