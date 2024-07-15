Пролунав вибух: у Львівській області в будівлю ТЦК кинули гранату, деталі

За даними співробітників правоохоронних органів, інцидент у місті Буськ стався ще вночі. Зловмисник кинув вибухонебезпечний предмет і зник із місця злочину. Пошкоджено фасад і вікна будівлі військкомату.

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У ніч на 15 липня у Львівській області біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) стався вибух. Найімовірніше причиною стала граната, яку кинув зловмисник. Про це повідомили представники поліції регіону.

За даними слідства, правоохоронні органи продовжують встановлювати обставини вибуху, який стався в місті Буськ. Ніхто з людей не постраждав, проте було пошкоджено фасад і вікна будівлі.

"Повідомлення про вибух, що стався біля будівлі ТЦК, розташованої в місті Буськ, Золочівського району, надійшло до поліції 15 липня о 01:45. Зі слів заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік", — ідеться в повідомленні.

У поліції Львівської області окремо додали, що на місці працюють слідчо-оперативна група відділення поліції №2, фахівці криміналісти, вибухотехніки, а також співробітники інших служб.

Правоохоронні органи вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника.

"Вирішується питання правової кваліфікації події", — підсумували представники правоохоронних органів.

У Львівській області біля будівлі ТЦК і СП вибухнула граната Фото: Полiцiя Львiвскоi областi

Інформацію про інцидент біля будівлі ТЦК і СП у коментарі "Суспільному" підтвердив виконувач обов'язків начальника служби зв'язків із громадськістю Львівського обласного ТЦК і СП Володимир Молодий.

Джерела "РБК-Україна" зі свого боку додали, що найімовірніше вибухнула ручна граната РГД-5, і на місці утворилася воронка.

Нагадаємо, 10 липня повідомлялося, що в Офісі генерального прокурора розповіли, скільки справ про напад на співробітників ТЦК і СП дійшли до суду. За даними правоохоронців, за перше півріччя 2024 року вдалося зареєструвати 116 кримінальних проваджень за статтею 342 Кримінального кодексу України. У них ідеться про опір працівникам поліції та військовим, однак до суду дійшли не всі випадки.