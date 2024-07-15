Прозвучал взрыв: во Львовской области в здание ТЦК бросили гранату, детали

По данным сотрудников правоохранительных органов, инцидент в городе Буск произошел еще ночью. Злоумышленник бросил взрывоопасный предмет и скрылся с места преступления. Поврежден фасад и окна здания военкомата.

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В ночь на 15 июля во Львовской области возле здания территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) произошел взрыв. Вероятнее всего причиной стала граната, которую бросил злоумышленник. Об этом сообщили представители полиции региона.

По данным следствия, правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства взрыва, которые произошли в городе Буск. Никто из людей не пострадал, однако был поврежден фасад и окна здания.

"Сообщение о взрыве, который произошел возле здания ТЦК, расположенной в городе Буск, Золочевского района, поступило в полицию 15 июля в 01:45. По словам заявителя, неизвестный злоумышленник бросил гранату в фасад здания и скрылся", — говорится в сообщении.

В полиции Львовской области отдельно добавили, что на месте работают следственно-оперативная группа отделения полиции №2, специалисты криминалисты, взрывотехники, а также сотрудники других служб.

Правоохранительные органы принимают меры для установления личности и задержания злоумышленника.

"Решается вопрос правовой квалификации события", — подытожили в представители правоохранительных органов.

Во Львовской области возле здания ТЦК и СП взорвалась граната Фото: Полиция Львовской области

Информацию об инциденте возле здания ТЦК и СП в комментарии "Суспiльному" подтвердил исполняющий обязанности начальника службы по связям с общественностью Львовского областного ТЦК и СП Владимир Молодий.

Источники "РБК-Украина" в свою очередь добавили, что вероятнее всего взорвалась ручная граната РГД-5 и на месте образовалась воронка.

Напомним, 10 июля сообщалось, что в Офисе генерального прокурора рассказали, сколько дел о нападении на сотрудников ТЦК и СП дошли до суда. По данным правоохранителей, за первое полугодие 2024 года удалось зарегистрировать 116 уголовных производств по статье 342 Уголовного кодекса Украины. В них идет речь о сопротивлении работникам полиции и военным, однако до суда дошли не все случаи.