"Не формат": охоронець ЦУМу намагався вигнати дівчат із плакатами на підтримку полонених (відео)

За словами учасниці акції на підтримку військовополонених Катерини Косецької, вони з друзями прийшли до торгового центру, щоб випити кави і поговорити, проте співробітник служби безпеки "причепився" до постерів, де була написана важлива інформація про бійців ЗСУ. Після скандалу його звільнили.

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У Києві охоронець торгового центру ЦУМ вимагав від відвідувачів покинути будівлю, адже вони були з плакатами на підтримку українських захисників, які перебувають у російському полоні. Про це заявила учасниця акції Катерина Косецька на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За її словами, після акції підтримки полонених вона з друзями пішла в ЦУМ, щоб випити кави і поговорити. У цей момент і трапився інцидент — піднімаючись ескалатором, до них підійшов охоронець і "причепився" до плакатів, на яких була написана інформація про військовослужбовців-музикантів, що потрапили в полон. Він сказав, що це "не формат" торгового центру.

Співробітник ЦУМу додав, що цей заклад — не місце для нагадування про військовополонених, а плакати та акції "ніяк не допоможуть людям".

"Згодом ми поїхали таки вище пити каву, замовивши її сиділи та спокійно говорили між собою. До нас знову підійшов той самий охоронець, вже з камерою. Почав далі докопуватися до плакатів, які лежали на столі, що ми "заважаємо відвідувачам ЦУМу тими плакатами...", — написала Катерина Косецька.

Скандал із охоронцем: реакція ЦУМу

На сторінці торгового центру в соціальній мережі Instagram з'явилася реакція на скандал. Представники ЦУМу подякували всім, хто звернув увагу на прикрий інцидент і висловили щирі вибачення.

"Команда ЦУМ Київ глибоко шокована тим, що сталося. І не поділяє приватну думку співробітника служби безпеки. Немає жодних правил, які забороняють нашим відвідувачам свободу слова", — йдеться в повідомленні.

Дії охоронця абсолютно неприпустимі і після службового розслідування його було звільнено, заявили представники торгового центру.

Учасниця акції Катерина Косецька далі додала, що тепер ЦУМ має попросити вибачення в усіх військових та їхніх родин за свою "політику закладу", після чого розмістити в себе плакати про нагадування про військовополонених.

"До вас ходить дуже багато іноземців і ви можете стати рупором військових!" — підсумувала Катерина Косецька.

Нагадаємо, 8 червня повідомлялося, що в центрі Запоріжжя активісти вимагали повернути захисників "Азовсталі". Рідні українських військовополонених нагадали, що ворог неохоче включає до списків на обмін "Азовців", морпіхів і тримає їх у жахливих умовах.