Сьогодні в Україні не буде відключень світла, — "Укренерго"

Як зазначили енергетики, через похолодання українці почали споживати менше електроенергії.

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По всій території України у вівторок, 30 липня, відключення постачання електроенергії не прогнозується. Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"30 липня відключення не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.

Енергетики пояснили, що це пов'язано з тим, що через похолодання зменшилось споживання електроенергії.

Крім того, фахівці повернули до роботи два енергоблоки АЕС.

"При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", — наголосили в "Укренерго".

пост Укренерго Фото: Скриншот

Нагадаємо, 29 липня "Суспільне" повідомило, що українці можуть взяти кредит на купівлю сонячних панелей або вітрових установок під 0%, скориставшись спеціальною програмою від уряду.

27 липня Фокус писав про те, яких відключень електроенергії варто очікувати українцям восени.