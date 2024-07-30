Сегодня в Украине не будет отключений света, — "Укрэнерго"
Как отметили энергетики, из-за похолодания украинцы начали потреблять меньше электроэнергии.
По всей территории Украины во вторник, 30 июля, отключение поставок электроэнергии не прогнозируется. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"30 июля отключения не прогнозируются", — говорится в сообщении.
Энергетики объяснили, что это связано с тем, что из-за похолодания уменьшилось потребление электроэнергии.
Кроме того, специалисты вернули к работе два энергоблока АЭС.
"При изменении ситуации в энергосистеме — о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно", — отметили в "Укрэнерго".
Напомним, 29 июля "Суспільне" сообщило, что украинцы могут взять кредит на покупку солнечных панелей или ветровых установок под 0%, воспользовавшись специальной программой от правительства.
27 июля Фокус писал о том, каких отключений электроэнергии стоит ожидать украинцам осенью.