В Україні на вихідних похолоднішає та очікуються магнітні бурі: прогноз синоптикині

За словами Наталії Діденко, якщо в п'ятницю температура повітря буде цілком комфортною, то вже в суботу в більшості регіонів вона знизиться. Також можливі грозові дощі.

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Настав останній місяць літа і перші вихідні серпня очікуються без особливих опадів і зі спекотною температурою повітря на вулиці. Але не всюди. Деталями поділилася синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі.

2 серпня, за її словами, в Україні буде прекрасна літня погода з температурою повітря на рівні +25...+30 градусів тепла. На півдні країни буде значно тепліше — від 28 до 32 градусів.

"Переважатиме підвищений атмосферний тиск, суха сонячна погода. У західних областях у другій половині дня п'ятниці збільшиться хмарність. Вітер в Україні буде північно-західний, невеликий або помірний. У Києві 2-го серпня очікується суха тепла погода з температурою повітря +27+29 градусів", — написала Наталка Діденко.

Крім того, у п'ятницю очікуються магнітні бурі, продовжила синоптикиня.

У суботу в західних північних і багатьох центральних регіонах, окрім Дніпропетровської області, істотно знизиться температура повітря. Місцями ймовірно пройдуть грозові дощі.

Цього дня більше пощастило південним і східним регіонам, адже в цій частині країни переважатиме суха та спекотна погода.

У неділю, 4 серпня, спека ослабне і на півдні зі сходом.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, коли хвиля африканської спеки до +40 накриє Україну. Підвищення температури відбудеться в першій декаді місяця. За словами синоптика Ігоря Кибальчича, найшвидше спека дістанеться західних і південних областей України.