В Украине на выходных похолодает и ожидаются магнитные бури: прогноз синоптика

По словам Натальи Диденко, если в пятницу температура воздуха будет вполне комфортной, то уже в субботу в большинстве регионов она снизится. Также возможны грозовые дожди.

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Наступил последний месяц лета и первые выходные августа ожидаются без особых осадков и с жаркой температурой воздуха на улице. Но не везде. Деталями поделилась синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

2 августа, по ее словам, в Украине будет прекрасная летняя погода с температурой воздуха на уровне +25…+30 градусов тепла. На юге страны будет значительно теплее — от 28 до 32 градусов.

"Будет преобладать повышенное атмосферное давление, сухая солнечная погода. В западных областях во второй половине дня пятницы увеличится облачность. Ветер в Украине будет северо-западный, небольшой или умеренный. В Киеве 2-го августа ожидается сухая теплая погода с температурой воздуха +27+29 градусов", — написала Наталья Диденко.

Кроме того, в пятницу ожидаются магнитные бури, продолжила синоптик.

В субботу в западных северных и многих центральных регионах, кроме Днепропетровской области, существенно снизится температура воздуха. Местами вероятно пройдут грозовые дожди.

В этот день больше повезло южным и восточным регионам, ведь в этой части страны будет преобладать сухая и жаркая погода.

В воскресенье, 4 августа, жара ослабнет и на юге с востоком.

Напомним, 31 июля сообщалось, когда волна африканской жары до +40 накроет Украину. Повышение температуры произойдет в первой декаде месяца. По словам синоптика Игоря Кибальчича, быстрее всего жара доберется до западных и южных областей Украины.