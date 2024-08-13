Готував замах на офіцера Сил оборони: у Києві затримали агента РФ (фото, відео)

За версією слідства, підозрюваний протягом ночі підпалив два військові автомобілі на території Печерського району столиці. Куратори пообіцяли йому $3000, але не заплатили.

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Служба безпеки України (СБУ) спільно з Національною поліцією затримала агента російських спецслужб, який планував замах на офіцера одного з підрозділів Сил оборони України в Києві. Про це у вівторок, 13 серпня, повідомляє пресцентр СБУ.

За версією слідства, перед тим як братися до виконання основного завдання, агент отримав від своїх кураторів два "тестових" доручення — підпалити автомобілі українських військових.

Фото підозрюваного, який готував замах Фото: Пресцентр СБУ

Як уточнили у відділі комунікацій Нацполіції Києва, підозрюваний протягом ночі підпалив два військові автомобілі на території Печерського району столиці.

Авто, які підпалили в Печерському районі Києва Фото: Нацполiцiя Украiни

"Свої дії він зняв на відео, як доказ виконаної "роботи" і відправив замовнику", — розповіли в поліції.

Авто, які підпалили в Печерському районі Києва Фото: Нацполiцiя Украiни

Успішно виконавши ці завдання, він отримав нове розпорядження: встановити відеоспостереження за офіцером, що мало стати підготовчим етапом перед замахом.

Однак завдяки оперативним діям СБУ та Нацполіції плани зловмисника було зірвано. Його затримали в його будинку, де він готувався до встановлення камер спостереження поблизу від цілі. На момент затримання агент не встиг виконати це завдання.

Затриманим виявився 20-річний житель Києва. Під час обшуку в нього було виявлено легкозаймисту суміш, використану для підпалу автомобілів, а також мобільний телефон із доказами його злочинної діяльності.

Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ висунули затриманому обвинувачення за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України, що стосується перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Агенту так і не заплатили

Як розповіли у пресслужбі Офісу генерального прокурора, слідство встановило, що 5 серпня 2024 року підозрюваний, перебуваючи в пошуках підробітку, отримав через Telegram повідомлення від користувача, який запропонував йому 3000 доларів США за підпал автомобіля, який належить військовослужбовцю ЗСУ або іншого військового формування.

Чоловік придбав рідину для розпалювання в одному із супермаркетів. Дорогою додому в Печерському районі Києва він помітив темно-зелений автомобіль марки Ford із чорними номерними знаками, який і вирішив підпалити.

Пізніше вночі, використовуючи придбану рідину, він облив капот автомобіля і підпалив його. Процес підпалу він зняв на свій мобільний телефон, щоб потім відзвітувати перед замовником.

Однак обіцяну оплату підозрюваний так і не отримав.

Нагадаємо, 19 липня Служба безпеки України затримала у Львові двох підлітків 17 і 18 років, які за вказівками російських спецслужб підпалювали авто українських військових і знімали процес знищення машин на відео.

1 серпня військова контррозвідка Служби безпеки України затримала диверсанта, який працював на російську військову розвідку, під час підготовки до серії підпалів на об'єктах Укрзалізниці в Одеській області.