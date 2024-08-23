"Додасть 1000 МВт потужності": до енергосистеми України підключили відремонтований атомний блок

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, підключення цього атомного блоку допоможе збалансувати енергосистему України та уникнути обмежень електроенергії.

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До української енергетичної системи був підключений новий атомний блок, який перебував на плановому ремонті, що завершився достроково, із дотриманням усіх безпекових норм. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

"Сьогодні до енергосистеми було підключено атомний блок, який додасть 1000 МВт потужності та стабільності енергосистемі", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це дасть змогу не застосовувати графіки обмеження енергопостачання для споживачів.

"Енергетики дійсно роблять неймовірні речі у цій складній ситуації, щоб ми залишались зі світлом і теплом. Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту і обслуговування черговий атомний блок", — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він також пояснив, що підключення цього атомного блоку допоможе збалансувати енергосистему України та уникнути обмежень електроенергії.

Нагадаємо, 20 серпня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні наступного тижня можуть скасувати відключення світла, якщо не виникне жодних форс-мажорів.

18 серпня європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон повідомила, що Україна втратила половину енергопотужностей.