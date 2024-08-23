"Добавит 1000 МВт мощности": к энергосистеме Украины подключили отремонтированный атомный блок

По словам министра энергетики Германа Галущенко, подключение этого атомного блока поможет сбалансировать энергосистему Украины и избежать ограничений электроэнергии.

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К украинской энергетической системе был подключен новый атомный блок, который находился на плановом ремонте, что завершился досрочно, с соблюдением всех норм безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Сегодня к энергосистеме был подключен атомный блок, который добавит 1000 МВт мощности и стабильности энергосистеме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит не применять графики ограничения энергоснабжения для потребителей.

"Энергетики действительно делают невероятные вещи в этой сложной ситуации, чтобы мы оставались со светом и теплом. Сейчас досрочно, но с соблюдением всех норм безопасности вышел из планового ремонта и обслуживания очередной атомный блок", — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Он также пояснил, что подключение этого атомного блока поможет сбалансировать энергосистему Украины и избежать ограничений электроэнергии.

Напомним, 20 августа председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в Украине на следующей неделе могут отменить отключение света, если не возникнет никаких форс-мажоров.

18 августа европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что Украина потеряла половину энергомощностей.