Конфісковані в Медведчука годинники виставили на аукціон: найдорожчий лот — 1,8 млн гривень (фото)

В онлайн-аукціоні можуть взяти участь усі бажаючі, крім осіб, пов'язаних з державою-агресоркою.

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Колекція годинників екснардепа Віктора Медведчука, якого звинувачують у держзраді, виставили на онлайн-аукціон. Виручені гроші підуть на військові облігації. Про це повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

"Колекція наручних годинників державного зрадника Віктора Медведчука, що складається з 20 лотів, вже виставлена на "Prozorro.Продажі". АРМА реалізує годинники держзрадника, загальна оцінка яких становить 10,6 млн грн", — проінформувала вона.

Найдорожчими лотами колекції стали годинники:

Breguet 4416К — оцінений у понад 1,8 млн грн;

Patek Philippe — оцінений у понад 1,2 млн грн;

Dolce & Gabbana — оцінений майже у 1 млн грн.

Найдешевший годинник оцінено у 2,5 тис. грн, а славнозвісний "Москва Кремль" — у 17,5 тис. грн.

В онлайн-аукціоні можуть взяти участь усі бажаючі, крім осіб, пов'язаних з державою-агресоркою.

Після реалізації годинників кошти надійдуть до депозитного рахунку АРМА, а далі їх використають для закупівлі військових облігацій. Аукціони триватимуть 14 днів.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що заарештовану за кордоном суперяхту Медведчука виставили на торги. Кошти від продажу яхти скерують на обороноздатність України. Мінімальна сума продажу яхти — не менше 130 млн євро – це страхова сума, у яку оцінили судно.