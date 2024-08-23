Конфискованные у Медведчука часы выставили на аукцион: самый дорогой лот — 1,8 млн гривен (фото)

В онлайн-аукционе могут принять участие все желающие, кроме лиц, связанных с государством-агрессором.

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Коллекция часов экс-нардепа Виктора Медведчука, которого обвиняют в госизмене, выставили на онлайн-аукцион. Вырученные деньги пойдут на военные облигации. Об этом сообщила глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума.

"Коллекция наручных часов государственного изменника Виктора Медведчука, состоящая из 20 лотов, уже выставлена на"Prozorro.Продажи". АРМА реализует часы госизменника, общая оценка которых составляет 10,6 млн грн", — проинформировала она.

Самыми дорогими лотами коллекции стали часы:

Breguet 4416К — оценен в более чем 1,8 млн грн;

Patek Philippe — оценен в более чем 1,2 млн грн;

Dolce & Gabbana — оценен почти в 1 млн грн.

Самые дешевые часы оценены в 2,5 тыс. грн, а знаменитые "Москва Кремль" — в 17,5 тыс. грн.

В онлайн-аукционе могут принять участие все желающие, кроме лиц, связанных с государством-агрессором.

После реализации часов средства поступят на депозитный счет АРМА, а дальше их используют для закупки военных облигаций. Аукционы будут продолжаться 14 дней.

Напомним, что ранее сообщалось, что арестованную за границей суперяхту Медведчука выставили на торги. Средства от продажи яхты направят на обороноспособность Украины. Минимальная сумма продажи яхты — не менее 130 млн евро — это страховая сумма, в которую оценили судно.