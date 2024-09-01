Скандал зі зґвалтуванням 12-річного хлопчика на Полтавщині: поліцейських відсторонили від роботи

Четверо поліцейських приховали відомості про вчинення злочину. Правоохоронці склали лише адмінпротоколи на батьків двох хлопців, які відбулися штрафами у 850 гривень.

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У Полтавській області розслідують факт знущання з малолітнього хлопчика на одному з пляжів Котелевської територіальної громади, який трапився влітку цього року. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у неділю, 1 серпня.

Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням, щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153 КК України).

За даними слідства, троє осіб, серед яких були неповнолітні, вчинили сексуальне насильство щодо 12-річного хлопчика. Подія набула розголосу після оприлюднення фото- та відеоматеріалів у соціальних мережах.

Окрім цього, прокуратура ініціювала проведення службового розслідування щодо дій працівників поліції, які не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомості про вчинення злочину після звернення батьків потерпілого.

Чотирьох осіб відсторонили від виконання службових обовʼязків.

Побиття і сексуальне насильство над неповнолітнім на Полтавщині

Як з'ясувалося, подія сталася ще в червні, але правоохоронні органи дізналися про неї лише 5 серпня. Натомість замість кримінального провадження правоохоронці склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців, які відбулися штрафом у розмірі 850 гривень. Третього кривдника на той час навіть не встановили. Про це написав у своєму Telegram омбудсман Дмитро Лубінець.

"З соцмереж мені стало відомо, що у селі Котельва троє юнаків знущалися з 12-річного хлопця. Його побили та вчинили сексуальне насильство. Як тільки я про це дізнався, мій Представник у Полтавській області Владислав Носенко спільно з начальником Полтавської Районної військової адміністрації Дмитром Романовим виїхали на місце і поспілкувалися з головою територіальної громади, керівником служби у справах дітей і керівником місцевої поліції", — зазначив Лубінець.

Про інцидент у соцмережі Instagram повідомила Ярослава Скороход. Вона також оприлюднила імена потерпілого та ймовірних кривдників, але Фокус їх не публікує.

Двоє з них — юнаки 14 і 15 років. У соцмережах припускають, що третій кривдник — повнолітній.

"Судове засідання відбулося 07.08.2024 без участі матері потерпілого, бо її просто не повідомили. Про суд та винесення вироку кривдникам мати потерпілого дізналась лише в кінці серпня (і то завдяки розголосу)", написала Скороход.

Нагадаємо, 10 липня у Кракові напали на 17-річного українця. Хлопця спочатку побили, а потім відрубали палець мачете.

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