Харків'янка та донька бійця ЗСУ з Волині побились через мову (відео)

Як стверджує 51-річна харків'янка, їй "забороняли говорити російською". Дівчина з Волинської області пояснила, що жінка обзивала її "тупою хохлушкою" та казала, що ненавидить українську мову.

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В автобусі, який прямував за маршрутом Колобжек-Запоріжжя-Краматорськ, стався конфлікт між 51-річною харків'янкою та 19-річною мешканкою міста Володимир Волинської області. Про це повідомив місцевий телеграм-канал "Твій Володимир".

За словами очевидців, дівчина попросила жінку, яка сиділа попереду неї, трохи підняти спинку сидіння. Однак жінка не реагувала на українську мову, а через деякий час взагалі заявила, що вона "не розуміє хохляцької мови" та ще кількома реченнями зневажала українську мову. Через це словесна перепалка нібито переросла у бійку.

На відео, оприлюдненому в соціальних мережах, не видно самого конфлікту, але прояснюються деякі деталі інциденту, оскільки саме відео, ймовірно, записувалось у присутності поліцейського та матері дівчини.

Як стверджує харків'янка, дівчина з Волині вчепилась їй у волосся виключно за те, що вона опустила сидіння.

"Я старша за неї у два рази і вона мені вчепилась у голову", — зазначила 51-річна жінка, яка назвалась Ганною. Вона також заявила, що їй "забороняли говорити російською".

Водночас сама дівчина стверджує, що жінка ображала її, називала "тупою хохолкою" та стверджувала, що не розуміє української мови, при цьому висміюючи українську.

Як зазначили журналісти, батько цієї дівчини є бійцем Збройних сил України та тривалий час перебуває саме на Харківському напрямку.

"Дівчина написала заяву до поліції, зняті побої", — йдеться у повідомленні журналістів.

Нагадаємо, 28 серпня поліція Київської області повідомила, що співробітницю поліції, у якої виник конфлікт з ветераном війни на парковці поблизу одного із гіпермаркетів, звільнена.