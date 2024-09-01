Харьковчанка и дочь бойца ВСУ с Волыни подрались из-за языка (видео)

Как утверждает 51-летняя харьковчанка, ей "запрещали говорить по-русски". Девушка из Волынской области объяснила, что женщина обзывала ее "тупой хохлушкой" и говорила, что ненавидит украинский язык.

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В автобусе, который следовал по маршруту Колобжек-Запорожье-Краматорск, произошел конфликт между 51-летней харьковчанкой и 19-летней жительницей города Владимир Волынской области. Об этом сообщил местный телеграм-канал "Твой Владимир".

По словам очевидцев, девушка попросила женщину, которая сидела впереди нее, немного приподнять спинку сиденья. Однако женщина не реагировала на украинскую речь, а через некоторое время вообще заявила, что она "не понимает хохляцкого языка" и еще несколькими предложениями презирала украинский язык. Из-за этого словесная перепалка якобы переросла в драку.

На видео, обнародованном в социальных сетях, не видно самого конфликта, но проясняются некоторые детали инцидента, поскольку само видео, вероятно, записывалось в присутствии полицейского и матери девушки.

Как утверждает харьковчанка, девушка с Волыни вцепилась ей в волосы исключительно за то, что она опустила сиденье.

"Я старше ее в два раза и она мне вцепилась в голову", — отметила 51-летняя женщина, которая назвалась Анной. Она также заявила, что ей "запрещали говорить на русском".

В то же время сама девушка утверждает, что женщина оскорбляла ее, называла "тупой хохолкой" и утверждала, что не понимает украинского языка, при этом высмеивая украинский.

Как отметили журналисты, отец этой девушки является бойцом Вооруженных сил Украины и длительное время находится именно на Харьковском направлении.

"Девушка написала заявление в полицию, сняты побои", — говорится в сообщении журналистов.

Напомним, 28 августа полиция Киевской области сообщила, что сотрудница полиции, у которой возник конфликт с ветераном войны на парковке возле одного из гипермаркетов, уволена.