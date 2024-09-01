Скандал с изнасилованием 12-летнего мальчика на Полтавщине: полицейских отстранили от работы

Четверо полицейских скрыли сведения о совершении преступления. Правоохранители составили лишь админпротоколы на родителей двух ребят, которые отделались штрафами в 850 гривен.

Related video

В Полтавской области расследуют факт издевательства над малолетним мальчиком на одном из пляжей Котелевской территориальной общины, который случился летом этого года. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в воскресенье, 1 августа.

Прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением, в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 153 УК Украины).

По данным следствия, трое человек, среди которых были несовершеннолетние, совершили сексуальное насилие в отношении 12-летнего мальчика. Событие получило огласку после обнародования фото- и видеоматериалов в социальных сетях.

Кроме этого, прокуратура инициировала проведение служебного расследования в отношении действий сотрудников полиции, которые не внесли в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения о совершении преступления после обращения родителей потерпевшего.

Четырех человек отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Избиение и сексуальное насилие над несовершеннолетним на Полтавщине

Как выяснилось, событие произошло еще в июне, но правоохранительные органы узнали о нем только 5 августа. Вместо уголовного производства правоохранители составили административные протоколы на родителей двух ребят, которые отделались штрафом в размере 850 гривен. Третьего обидчика к тому времени даже не установили. Об этом написал в своем Telegram омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Из соцсетей мне стало известно, что в селе Котельва трое юношей издевались над 12-летним парнем. Его избили и совершили сексуальное насилие. Как только я об этом узнал, мой Представитель в Полтавской области Владислав Носенко совместно с начальником Полтавской Районной военной администрации Дмитрием Романовым выехали на место и пообщались с председателем территориальной общины, руководителем службы по делам детей и руководителем местной полиции", — отметил Лубинец.

Об инциденте в соцсети Instagram сообщила Ярослава Скороход. Она также обнародовала имена пострадавшего и вероятных обидчиков, но Фокус их не публикует.

Двое из них — юноши 14 и 15 лет. В соцсетях предполагают, что третий обидчик — совершеннолетний.

"Судебное заседание состоялось 07.08.2024 без участия матери потерпевшего, потому что ей просто не сообщили. О суде и вынесении приговора обидчикам мать потерпевшего узнала только в конце августа (и то благодаря огласке)", написала Скороход.

Напомним, 10 июля в Кракове напали на 17-летнего украинца. Парня сначала избили, а затем отрубили палец мачете.

51-летняя харьковчанка и 19-летняя девушка с Волыни подрались из-за языка.