"Танці на столах" в Рівному: керівництво протипухлинного центру звільнене із займаних посад

За інформацією голови облради, наразі всі лікарі продовжують працювати, однак надалі в центрі планують сформувати нову команду.

Related video

Після закритої вечірки з танцями на столах на науковій конференції з онкології директор Рівненського обласного протипухлинного центра Григорій Максим'як написав заяву на звільнення. Виконання обов'язків керівника наразі покладено на завідувача абдомінального відділення цього підприємства Сергія Михайловського. Про це розповів голова Рівненської облради Андрій Карауш.

"Керівник обласного протипухлинного центру прийняв рішення написати заяву на звільнення. Тож його контракт припинений достроково за угодою сторін, відповідне розпорядження я вже підписав", — заявив Андрій Карауш.

Він додав, що звільнитись вирішили всі три заступники керівника. Всі лікарі залишились на займаних посадах, сам заклад працює у плановому режимі та надає необхідну допомогу.

"А у протипухлинному центрі ми сформуємо нову команду, яка буде працювати по-іншому й відповідно до вимог часу, адекватності, культури. Про це ми думали, зараз рішення ще немає, для підбору людей беремо певний час", — додав голова облради.

Як проходила наукова конференція з онкології в Рівному

Нагадаємо, в Рівному під час наукової конференції з онкології медики організували закриту вечірку з танцями на столах. Лікарі з обласного протипухлинного центру місцевої облради відзначали успішне проведення конференції в одному з готельних комплексів.

Відео зі святкування було викладене в мережу. На відеокадрах можна побачити велику кількість страв і людей, які танцюють під ритмічну українську музику навіть на столах. Деяких обурила така поведінка під час війни та російських обстрілів.