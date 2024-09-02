"Танцы на столах" в Ровне: руководство противоопухолевого центра уволено с занимаемых должностей

По информации председателя облсовета, пока все врачи продолжают работать, однако в дальнейшем в центре планируют сформировать новую команду.

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После закрытой вечеринки с танцами на столах на научной конференции по онкологии директор Ровенского областного противоопухолевого центра Григорий Максимьяк написал заявление на увольнение. Исполнение обязанностей руководителя сейчас возложено на заведующего абдоминального отделения этого предприятия Сергея Михайловского. Об этом рассказал председатель Ровенского облсовета Андрей Карауш.

"Руководитель областного противоопухолевого центра принял решение написать заявление на увольнение. Поэтому его контракт прекращен досрочно по соглашению сторон, соответствующее распоряжение я уже подписал", — заявил Андрей Карауш.

Он добавил, что уволиться решили все три заместителя руководителя. Все врачи остались на занимаемых должностях, само заведение работает в плановом режиме и оказывает необходимую помощь.

"А в противоопухолевом центре мы сформируем новую команду, которая будет работать по-другому и в соответствии с требованиями времени, адекватности, культуры. Об этом мы думали, сейчас решения еще нет, для подбора людей берем определенное время", — добавил председатель облсовета.

Как проходила научная конференция по онкологии в Ровно

Напомним, в Ровно во время научной конференции по онкологии медики организовали закрытую вечеринку с танцами на столах. Врачи из областного противоопухолевого центра местного облсовета отмечали успешное проведение конференции в одном из гостиничных комплексов.

Видео с празднования было выложено в сеть. На видеокадрах можно увидеть большое количество блюд и людей, которые танцуют под ритмичную украинскую музыку даже на столах. Некоторых возмутило такое поведение во время войны и российских обстрелов.