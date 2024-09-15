Забруднена вода з Десни дісталася Київської області, — Держводагентство (відео)

Заступник голови Держводагентства Ігор Гопчак запевнив, що жителям столиці хвилюватися не варто. З-за кордону прибуло 120 тонн активованого вугілля для додаткового очищення води.

Related video

Російські відстійники цукрового заводу в Тьоткіно скинули нечистоти в річку Сейм, що призвело до забруднення, яке дісталося Десни. Основна концентрація забрудненої води наразі залишається на території Чернігівської області, між селами Остер та Максим, але вже помічені перші ознаки її потрапляння до Київської області. Про це повідомив заступник голови Держводагентства Ігор Гопчак в ефірі телемарафону.

"Забруднення дійшло до 336 км від впадіння по річці Десна, тобто воно знаходиться вже у Київській області між селами Літки та Рожни. Але основна концентрація забруднення знаходиться у Чернігівській області між селами Остер та Максим", — розказав Гопчак.

Населені пункти Літки та Рожни знаходяться у Броварському районі.

Однак він наголосив, що жителям Києва хвилюватись не варто. Додаткові заходи для очищення води вже вжиті: з-за кордону прибуло 120 тонн активованого вугілля для додаткового очищення, а також встановлені додаткові бар'єри та реагенти для усунення забруднення. Кияни будуть забезпечені питною водою, яка відповідатиме санітарним нормам.

"Як і прогнозував Укргідрометцентр, від 14 до 16 вересня отруєна вода має досягти Київської області та питних водозаборів. Так воно і відбувається", — додав Гопчак.

Нагадаємо, 11 вересня міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук заявила, що збитки від забруднення річок Сейм та Десна сягнули 405 млн гривень.

Директор Інституту гідробіології НАН України Сергій Афанасьєв вважає, що екосистеми Сейму та Десни можуть відновитися за 2-3 роки.