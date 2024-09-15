Загрязненная вода из Десны добралась до Киевской области, — Госводагентство (видео)

Заместитель председателя Госводагентства Игорь Гопчак заверил, что жителям столицы волноваться не стоит. Из-за границы прибыло 120 тонн активированного угля для дополнительной очистки воды.

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Российские отстойники сахарного завода в Теткино сбросили нечистоты в реку Сейм, что привело к загрязнению, которое добралось до Десны. Основная концентрация загрязненной воды пока остается на территории Черниговской области, между селами Остер и Максим, но уже замечены первые признаки ее попадания в Киевскую область. Об этом сообщил заместитель председателя Госводагентства Игорь Гопчак в эфире телемарафона.

"Загрязнение дошло до 336 км от впадения по реке Десна, то есть оно находится уже в Киевской области между селами Литки и Рожны. Но основная концентрация загрязнения находится в Черниговской области между селами Остер и Максим", — рассказал Гопчак.

Населенные пункты Летки и Рожны находятся в Броварском районе.

Однако он отметил, что жителям Киева волноваться не стоит. Дополнительные меры для очистки воды уже приняты: из-за границы прибыло 120 тонн активированного угля для дополнительной очистки, а также установлены дополнительные барьеры и реагенты для устранения загрязнения. Киевляне будут обеспечены питьевой водой, которая будет соответствовать санитарным нормам.

"Как и прогнозировал Укргидрометцентр, с 14 по 16 сентября отравленная вода должна достичь Киевской области и питьевых водозаборов. Так оно и происходит", — добавил Гопчак.

Напомним, 11 сентября министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук заявила, что убытки от загрязнения рек Сейм и Десна достигли 405 млн гривен.

Директор Института гидробиологии НАН Украины Сергей Афанасьев считает, что экосистемы Сейма и Десны могут восстановиться за 2-3 года.