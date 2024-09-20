Рейтинг Фокусу "Топ-50 блогерів України": Золкіну та Арестовичу накручують голоси (оновлено)

Український журналіст Володимир Золкін разом із політичним діячем Олексієм Арестовичем "аномально" вирвалися вперед у голосуванні. Редакція зафіксувала момент накрутки голосів за учасників рейтингу і готується вжити заходів.

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Фокус запустив голосування за "Топ 50 блогерів України-2024". До лонг-листа увійшли понад 200 українських інфлюенсерів із різних категорій, але двоє з них потрапили в неприємну ситуацію з накруткою голосів. Редакція має намір вжити заходів.

Ідеться про журналіста Володимира Золкіна та політичного діяча Олексія Арестовича, які вранці 20 вересня раптово вибилися в лідери, посідаючи перше і друге місця, відповідно.

Редакції вдалося зафіксувати через вебсервіс Microsoft Clarity момент того, як другому з них допомагають піднятися вище в таблиці. Перші "фейкові" голоси з'явилися ввечері четверга, 19 вересня. Потім о 4-5 ранку накрутка почалася в посиленому режимі, після чого пішла на спад.

Володимиру Золкіну накрутка йде в кардинально інший спосіб і кількість голосів на момент написання матеріалу становила понад 135 тисяч. Його найближчий конкурент, картку якого також викрили на накрутці, мав лише трохи понад 16 тисяч голосів.

Наразі ситуація вирішується технічно. До учасників буде застосовано санкції, наслідком яких стане врегулювання реальних і накручених голосів.

Оновлено о 14:10: редакція вжила заходів і прибрала накручені голоси кандидатів. Якщо ситуація повториться, то "санкції" будуть задіяні знову.

Читачі все ще можуть віддати голос за улюблених блогерів за посиланням. Голосування триватиме до 14 жовтня. Редакція детально розповість про першу п'ятірку, а також про переможців у кожній з категорій.

Нагадаємо, 18 вересня рейтинг блогерів України-2024 від Фокусу набрав перший мільйон переглядів. Лідерами голосування є ті інфлюенсери, які активно закликають підписників підтримувати їх.