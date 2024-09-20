Рейтинг Фокуса "Топ-50 блогеров Украины": Золкину и Арестовичу накручивают голоса (видео)

Украинский журналист Владимир Золкин вместе с политическим деятелем Алексеем Арестовичем "аномально" вырвались вперед в голосовании. Редакция зафиксировала момент накрутки голосов за участников рейтинга и готовится предпринять меры.

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Фокус запустил голосование за "Топ 50 блогеров Украины-2024". В лонг-лист вошли более 200 украинских инфлюенсеров из разных категорий, но двое из них попали в неприятную ситуацию с накруткой голосов. Редакция намерена предпринять меры.

Речь про журналиста Владимира Золкина и политического деятеля Алексея Арестовича, которые утром 20 сентября внезапно выбились в лидеры, занимая первое и второе места, соответственно

Редакции удалось зафиксировать через веб-сервис Microsoft Clarity момент того, как второму из них добавляют дополнительные голоса. Первые "фейк" голоса появились вечером четверга, 19 сентября. Потом в 4-5 утра накрутка началась в усиленном режиме, после чего пошла на спад.

Владимиру Золкину накрутка идет в кардинально другой способ и количество голосов на момент написания материала составляло более 135 тысяч. Его ближайший конкурент, карточку которого также уличили в накрутке, имел лишь чуть больше 16 тысяч голосов.

На данный момент ситуация решается технически. К участникам будут применены санкции, последствием которых станет урегулирование реальных и накрученных голосов.

Читатели все еще могут отдать голос за любимых блогеров по ссылке. Голосование продлится до 14 октября. Редакция подробно расскажет о первой пятерке, а также о победителях в каждой из категорий.

Напомним, 18 сентября рейтинг блогеров Украины-2024 от Фокуса набрал первый миллион просмотров. Лидерами голосования являются те инфлюенсеры, которые активно призывают подписчиков поддерживать их.