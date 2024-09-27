Перші серйозні ознаки осені: синоптикиня озвучила прогноз погоди на вихідні

За словами Наталії Діденко, здебільшого похолодання спіткає західні регіони. Температура повітря вночі може становити від 4 до 9 градусів тепла. Водночас у Києві ще на кілька днів затримається бабине літо.

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В останні вихідні вересня фіксуватимуться перші серйозні ознаки осінньої погоди. Водночас похолодання наздожене не всі регіони. Про це детальніше написала синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 28 вересня, у суботу, у західних областях країни атмосферний фронт спричинить дощі та зниження температури повітря до 18–20 градусів тепла.

У неділю, 29 вересня дощі лише посиляться і, можливо, пройде навіть злива. Температура повітря змусить населення дістати теплий одяг, включно з пуховиками та пальтами, не кажучи вже про шапки. У західних регіонах вдень буде від 12 до 15 градусів тепла, а ось у ніч на понеділок — +4…+9 градусів.

"Вихідні в Україні продемонструють перші ознаки вже серйозної осінньої погоди, розвіявши міф про нескінченність бабиного літа… Решта території України 28–29 вересня все ще залишатиметься серед теплої та сухої погоди з температурою повітря +22+28 градусів", — написала Наталка Діденко.

Окремо синоптикиня написала, чого очікувати в Києві у суботу та неділю. У столиці ці дні пройдуть без дощів, а 28 вересня і зовсім практично літня погода, до 27 градусів тепла, однак із сильним вітром.

29 вересня стане трохи свіжіше, до +24 градусів. Зниження температури повітря наздожене Київ тільки 2 жовтня.

"Хто куди в найближчі вихідні та чим зайнятися — обирайте згідно з прогнозом погоди. І хоча подекуди очікується сильне похолодання — тішимося, що всі дерева та кущі в листі, є травичка та квіти", — підсумувала Наталка Діденко.

Нагадаємо, 27 вересня повідомлялося, що синоптики підготували прогноз погоди на жовтень в Україні. У жовтні середня температура повітря передбачається в межах 7–13 градусів тепла, повідомили в УкрГМЦ. І це трохи "гарячіше", ніж зазвичай.