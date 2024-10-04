Україну накриють дощі та сильні магнітні бурі: якою буде погода на вихідних

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що в більшості регіонів пройдуть періодичні опади. Всьому виною циклон, який накриє країну з півдня.

Related video

Перші вихідні жовтня пройдуть в Україні з не зовсім сприятливою погодою. У суботу та неділю нагряне циклон з півдня, який принесе опади. Детальним прогнозом поділилася синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За її словами, 5 і 6 жовтня в західних, північних і центральних регіонах, крім Полтавської та Дніпропетровської областей, періодично йтимуть дощі різної інтенсивності. Також схожі погодні умови очікуються і в Одеській області.

"У східній частині України, у більшості південних областей та в Криму утримається суха погода. Температура повітря буде найвищою у східних областях та на півдні, +24 +28 градусів, найнижчою — на заході, +11 +17 градусів. У більшості областей України очікується протягом дня +18 +24 градуси", — написала Наталка Діденко.

На вихідних в Україні очікуються не тільки дощі Фото: facebook / Наталья Диденко

У Києві на вихідних також очікуються періодичні дощі. Температура повітря в суботу очікується в межах 18 градусів тепла, а з неділі потеплішає вже до +22.

Водночас, як зазначила синоптикиня, не лише погодні умови можуть зіпсувати вихідні. 5 і 6 жовтня фіксуватимуться сильні магнітні бурі і населенню варто бути готовим до цього.

"З огляду на те, що ще й до буревіїв на вихідних притуляться хмарність, дощ та стрибки атмосферного тиску — відпочиньте спокійно, потурбуйтесь про старших близьких, у кого є серцево-судинні проблеми — тримайте неподалік звичні (обов'язково за рекомендацією лікаря) ліки, хмарний настрій прикрасьте яскравими гарбузами", — підсумувала Наталка Діденко.

Нагадаємо, 27 вересня повідомлялося, що синоптики підготували прогноз погоди на жовтень в Україні. Середня температура повітря в другому осінньому місяці передбачається в межах 7–13 градусів тепла, повідомили в УкрДМЦ. І це трохи "гарячіше", ніж зазвичай.