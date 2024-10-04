Украину накроют дожди и сильные магнитные бури: какой будет погода на выходных

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в большинстве регионов пройдут периодичные осадки. Всему виной циклон, который накроет страну с юга.

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Первые выходные октября пройдут в Украине с не совсем благоприятной погодой. В субботу и воскресенье нагрянет циклон с юга, который принесет осадки. Детальным прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, 5 и 6 октября в западных, северных и центральных регионах, кроме Полтавской и Днепропетровской областей, периодично будут идти дожди разной интенсивности. Также похожие погодные условия ожидаются и в Одесской области.

"В восточной части Украины, в большинстве южных областей и в Крыму удержится сухая погода. Температура воздуха будет самой высокой в восточных областях и на юге, +24 +28 градусов, самой низкой — на западе, +11 +17 градусов. В большинстве областей Украины ожидается в течение дня +18 +24 градуса", — написала Наталья Диденко.

На выходных в Украине ожидаются не только дожди Фото: facebook / Наталья Диденко

В Киеве на выходных также ожидаются периодичные дожди. Температура воздуха в субботу ожидается в пределах 18 градусов тепла, а с воскресенья потеплеет уже до +22.

В то же время, как отметила синоптик, не только погодные условия могут испортить выходные. 5 и 6 октября будут фиксироваться сильные магнитные бури и населению стоит быть готовыми к этому.

"Учитывая, что еще и к бурям на выходных прислонятся облачность, дождь и скачки атмосферного давления — отдохните спокойно, позаботьтесь о старших близких, у кого есть сердечно-сосудистые проблемы — держите неподалеку привычные (обязательно по рекомендации врача) лекарства, облачное настроение украсьте яркими тыквами", — подытожила Наталья Диденко.

Напомним, 27 сентября сообщалось, что синоптики подготовили прогноз погоды на октябрь в Украине. Средняя температура воздуха во втором осеннем месяцев предполагается в пределах 7-13 градусов тепла, сообщили в УкрГМЦ. И это немного "горячее", чем обычно.