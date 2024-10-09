Рада частково підтримала перейменування міст в Україні: подробиці

Южноукраїнськ на Миколаївщині ВРУ перейменувала у Південноукраїнськ. Також депутати погодилися змінити назву Южного на Одещині.

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Під час свого засідання у середу, 9 жовтня, Верховна Рада підтримала перейменування двох населених пунктів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, 275 голосами було перейменовано місто Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Південноукраїнськ. 279 голосами було погоджено перейменування міста Южне Одеського району Одеської області на місто Південне.

Але інші перейменування не набрали достатньої кількості прихильників і були провалені, констатував обранець.

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Серед них перейменування міста Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвіополь (145 голосів), Первомайськ Первомайського району Миколаївської області на місто Ольвія та Первомайського району Миколаївської області на Ольвійський район (183 голосів).

Також депутати відмовилися від перейменування міста Синельникове Синельниківського району Дніпропетровської області на місто Ріднопілля та Синельниківського району Дніпропетровської області на Ріднопільський район (181 голосів), міста Павлоград Павлоградського району Дніпропетровської області на місто Матвіїв та Павлоградського району Дніпропетровської області на Матвіївський район (167 голосів), міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Гард (207 голосів), міста Южне Одеського району Одеської області на місто Порт-Анненталь (155 голосів).

Нагадаємо, що 20 березня стало відомо про перейменування пʼяти міст та понад сотні сіл і селищ, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови. Броварам вирішили повернути правильне написання, а місту Южне на Одещині — історичну назву.