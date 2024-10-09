Рада частично поддержала переименование городов в Украине: подробности

Южноукраинск на Николаевщине ВРУ переименовала в Пивденноукраинск. Также депутаты согласились изменить название Южного в Одесской области.

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Во время своего заседания в среду, 9 октября, Верховная Рада поддержала переименование двух населенных пунктов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, 275 голосами был переименован город Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области в город Пивденноукраинск. 279 голосами было согласовано переименование города Южное Одесского района Одесской области в город Пивденное.

Но другие переименования не набрали достаточного количества сторонников и были провалены, констатировал избранник.

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Среди них переименование города Первомайск Первомайского района Николаевской области в город Ольвиополь (145 голосов), Первомайск Первомайского района Николаевской области в город Ольвия и Первомайского района Николаевской области в Ольвийский район (183 голосов).

Также депутаты отказались от переименования города Синельниково Синельниковского района Днепропетровской области в город Риднополье и Синельниковского района Днепропетровской области в Риднопольский район (181 голос), города Павлоград Павлоградского района Днепропетровской области в город Матвеев и Павлоградского района Днепропетровской области в Матвеевский район (167 голосов), города Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области в город Гард (207 голосов), города Южный Одесского района Одесской области в город Порт-Анненталь (157 голосов).

Напомним, что 20 марта стало известно о переименовании пяти городов и более сотни сел и поселков, названия которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка. Броварам решили вернуть правильное написание, а городу Южный в Одесской области — историческое название.