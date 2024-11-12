"Веселого сонця вже не буде": синоптики прогнозують сніг і льодяний дощ

Температура повітря в більшості областей України вночі буде від -2 до +3, вдень у середу +1+4 градуси.

Вже завтра, 13 листопада, в кількох регіонах України очікується погіршення погоди — пройдуть льодові дощі і випаде мокрий сніг. Про це українців попередила синоптикиня Наталка Діденко.

"Якщо ви все ще не поміняли гуму на зимову, поспішіть — бо завтра через низьку температуру повітря очікувані опади можуть випадати у вигляді мокрого снігу чи льодяного дощу. Мокрий сніг чи льодяний дощ найбільш ймовірні 13 листопада у західних областях України, у Житомирській та Вінницькій областях. На решті території України — переважно дощ або просто густа хмарність", — написала вона.

Погода в Україні 13 листопада

За словами Наталки Діденко, температура повітря в більшості областей України вночі буде від 2 морозу до 3 тепла, вдень у середу +1+4 градуси. У південній частині вночі +3+5 градусів, вдень +5+9 градусів.

Погода у Києві 13 листопада

У Києві 13 листопада — хмарна волога погода, але щоб якісь серйозні опади — навряд. Вночі +1, вдень +4 градуси.

"Не очікуйте від листопада метеликів, веселого сонця і навколишнього тепла — він чесно робить свою листопадову роботу", — резюмувала Наталка Діденко.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що вже цього тижня в Україні очікується сніг, але перед тим — осінні тумани та +10 градусів. Антициклональне масштабне поле з центрами від західного Azzedine до східного Zayyan організовує скрізь, включно з Україною, суху погоду.