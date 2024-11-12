"Веселого солнца уже не будет": синоптики прогнозируют снег и ледяной дождь

Температура воздуха в большинстве областей Украины ночью будет от -2 до +3, днем в среду +1+4 градуса.

Уже завтра, 13 ноября, в нескольких регионах Украины ожидается ухудшение погоды — пройдут ледовые дожди и выпадет мокрый снег. Об этом украинцев предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Если вы все еще не поменяли резину на зимнюю, поспешите — потому что завтра из-за низкой температуры воздуха ожидаемые осадки могут выпадать в виде мокрого снега или ледяного дождя. Мокрый снег или ледяной дождь наиболее вероятны 13 ноября в западных областях Украины, в Житомирской и Винницкой областях. На остальной территории Украины — преимущественно дождь или просто густая облачность", — написала она.

Погода в Украине 13 ноября

По словам Наталки Диденко, температура воздуха в большинстве областей Украины ночью будет от 2 мороза до 3 тепла, днем в среду +1+4 градуса. В южной части ночью +3+5 градусов, днем +5+9 градусов.

Погода в Киеве 13 ноября

В Киеве 13 ноября — облачная влажная погода, но чтобы какие-то серьезные осадки — вряд ли. Ночью +1, днем +4 градуса.

"Не ожидайте от ноября порхающих бабочек, веселого солнца и окружающего тепла — он честно делает свою ноябрьскую работу", — резюмировала Наталка Диденко.

Напомним, что ранее сообщалось, что уже на этой неделе в Украине ожидается снег, но перед тем — осенние туманы и +10 градусов. Антициклональное масштабное поле с центрами от западного Azzedine до восточного Zayyan организует везде, включая Украину, сухую погоду.