Згадав Катинь: в Польщі чоловік сокирою намагався помститися біженці з України за історичні події

Конфлікти почалися після того, як жінка отримала квартиру від міської влади. Спочатку все йшло спокійно, вона робила ремонт та готувалася до прийому житла, але нещодавно повернулася додому і виявила, що її щойно встановлені двері понівечені.

У Польщі українка отримала квартиру під ремонт від місцевої влади. Це спровокувало агресію та погрози на її адресу збоку сусіда-поляка. Він порубав їй нові двері сокирою, натравлював на неї собаку та напав на її сестру. Про це пише видання Warszawa.life.

Як розповідає Тетяна, конфлікти почалися після того, як вона отримала квартиру від міської влади. Спочатку все йшло спокійно, українка робила ремонт та готувалася до прийому житла, яке мало відбутися у грудні. 24 листопада жінка повернулася додому і виявила, що її щойно встановлені двері понівечені.

"Мені зателефонував майстер, який встановлював двері, і сказав, що їх пошкодили, мабуть, молотком. На дверях чорним маркером написано: "Катинь. 1940. Убивці. Геть в Україну!", – розповідає Тетяна.

Жінка приїхала на місце події з мамою, сестрою та п'ятирічною племінницею. Увійшовши до під'їзду, вони зіткнулися із чоловіком із сусідньої квартири. Той напав на сестру Тетяни. Він кричав, щоб вона прочитала, що написано, стверджуючи, що це правда і вимагав, аби українки забиралися назад до себе додому.

Сім'ї вдалося сховатися в квартирі і викликати поліцію.

Наступного дня мати Тетяни вийшла до машини з квартири за речами, а коли поверталася, знову зіткнулася з сусідом. Він стояв біля під'їзду з великим собакою без повідця.

"Він сказав псові: "Це йде українка, фас!", — розповідає Тетяна.

Жінка злякалася, добігла до квартири і зачинилася. Чоловік з собакою послідували за нею до під'їзду.

Поліція приїхала за 30 хвилин, втім сусіда це ніяк не спинило, і він продовжував вигукувати образи на адресу українок навіть у присутності правоохоронців.

До поляка приєдналася ще одна сусідка і теж заходилася ображати родину українців. Поліція намагалася заспокоїти їх близько 40 хвилин, але погрози та образливі висловлювання не припинилися.

Нагадаємо, що раніше у Польщі "громадський патруль" напав на хостел з українцями. Як розповіли очевидці, "захисники польськості" були без зброї, але били заробітчан усім, що потрапляло під руку, зокрема, стільцями.