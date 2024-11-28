Вспомнил Катынь: в Польше мужчина топором пытался отомстить беженке из Украины за исторические события

Конфликты начались после того, как женщина получила квартиру от городских властей. Сначала все шло спокойно, она делала ремонт и готовилась к приему жилья, но недавно вернулась домой и обнаружила, что ее только что установленные двери изуродованы.

В Польше украинка получила квартиру под ремонт от местных властей. Это спровоцировало агрессию и угрозы в ее адрес со стороны соседа-поляка. Он порубил ей новые двери топором, натравливал на нее собаку и напал на ее сестру. Об этом пишет издание Warszawa.life.

Как рассказывает Татьяна, конфликты начались после того, как она получила квартиру от городских властей. Сначала все шло спокойно, украинка делала ремонт и готовилась к приему жилья, который должен был состояться в декабре. 24 ноября женщина вернулась домой и обнаружила, что ее только что установленные двери изуродованы.

"Мне позвонил мастер, который устанавливал двери, и сказал, что их повредили, видимо, молотком. На двери черным маркером написано: "Катынь. 1940. Убийцы. Прочь в Украину!", — рассказывает Татьяна.

Женщина приехала на место происшествия с мамой, сестрой и пятилетней племянницей. Войдя в подъезд, они столкнулись с мужчиной из соседней квартиры. Тот напал на сестру Татьяны. Он кричал, чтобы она прочитала, что написано, утверждая, что это правда и требовал, чтобы украинки убирались обратно к себе домой.

Семье удалось спрятаться в квартире и вызвать полицию.

На следующий день мать Татьяны вышла в машину из квартиры за вещами, а когда возвращалась, снова столкнулась с соседом. Он стоял у подъезда с большой собакой без поводка.

"Он сказал псу: "Это идет украинка, фас!", — рассказывает Татьяна.

Женщина испугалась, добежала до квартиры и закрылась. Мужчина с собакой последовали за ней до подъезда.

Полиция приехала через 30 минут, впрочем соседа это никак не остановило, и он продолжал выкрикивать оскорбления в адрес украинок даже в присутствии правоохранителей.

К поляку присоединилась еще одна соседка и тоже принялась оскорблять семью украинцев. Полиция пыталась успокоить их около 40 минут, но угрозы и оскорбительные высказывания не прекратились.

Напомним, что ранее в Польше "общественный патруль" напал на хостел с украинцами. Как рассказали очевидцы, "защитники польскости" были без оружия, но били работников всем, что попадало под руку, в частности, стульями.