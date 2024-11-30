Зеленський за 88 млн євро придбав готель у Куршевелі: у РНБО розвінчали російський фейк

Росіяни розповсюджують черговий фейк про президента України. Компанія, пов'язана з Володимиром Зеленським, нібито придбала готель у Куршевелі.

Президент України Володимир Зеленський придбав готель Palace Des Neiges на французькому гірськолижному курорті Куршевель за 88 мільйонів євро. Таке повідомлення, як інформують у Центрі протидії дезінформації РНБО, поширює російська пропаганда.

У відео, яке поширюють пропагандисти, стверджується, що готель придбали через компанію Film Heritage Inc, яку пов’язують із родиною президента.

Для надання правдоподібності у репортажі показують сайт готелю, де вказується, що він належить цій фірмі.

Утім, як підкреслюють у ЦПД, зазначений вебресурс було створено лише 22 листопада й він не має жодного зв'язку з готелем, що може свідчити про його використання для поширення дезінформації.

На справжній, офіційній сторінці готелю Palace Des Neiges зазначений зовсім інший власник, наголосили у ЦПД, пояснивши, що це черговий російський фейк у рамках дезінформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію українського президента.

Зазначимо, що раніше пропагандисти поширювали інформацію, що компанія Film Heritage Inc. нібито уклала договір про купівлю "Дома на Богензі", який належав міністру пропаганди Третього Рейху Йозефу Геббельсу та придбала один із найбільших казино-готелів у Європі — Vuni Palace.

Нагадаємо, у липні французьке видання Vérité Сachée опублікувало новину, що Олена Зеленська начебто купила автомобіль Bugatti Tourbillon за 4,5 млн євро. Доказом купівлі стало відео з заявою співробітника автосалону.

У травні американські спецслужби дійшли висновку, що Росія активізувала свої зусилля з дезінформації, щоб дискредитувати президента України Володимира Зеленського та поставити під сумнів його легітимність.