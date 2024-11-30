Зеленский за 88 млн евро приобрел отель в Куршевеле: в СНБО развенчали российский фейк

Россияне распространяют очередной фейк о президенте Украины. Компания, связанная с Владимиром Зеленским, якобы приобрела отель в Куршевеле.

Президент Украины Владимир Зеленский приобрел отель Palace Des Neiges на французском горнолыжном курорте Куршевель за 88 миллионов евро. Такое сообщение, как информируют в Центре противодействия дезинформации СНБО, распространяет российская пропаганда.

В видео, которое распространяют пропагандисты, утверждается, что отель приобрели через компанию Film Heritage Inc, которую связывают с семьей президента.

Для придания правдоподобности в репортаже показывают сайт отеля, где указывается, что он принадлежит этой фирме.

Впрочем, как подчеркивают в ЦПД, указанный веб-ресурс был создан только 22 ноября и не имеет никакой связи с отелем, что может свидетельствовать о его использовании для распространения дезинформации.

На настоящей, официальной странице отеля Palace Des Neiges указан совсем другой владелец, отметили в ЦПД, объяснив, что это очередной российский фейк в рамках дезинформационной кампании, направленной на дискредитацию украинского президента.

Отметим, что ранее пропагандисты распространяли информацию, что компания Film Heritage Inc. якобы заключила договор о покупке "Дома на Богенге", который принадлежал министру пропаганды Третьего Рейха Йозефу Геббельсу и приобрела один из крупнейших казино-отелей в Европе — Vuni Palace.

Напомним, в июле французское издание Vérité Сасһее опубликовало новость, что Елена Зеленская якобы купила автомобиль Bugatti Tourbillon за 4,5 млн евро. Доказательством покупки стало видео с заявлением сотрудника автосалона.

В мае американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия активизировала свои усилия по дезинформации, чтобы дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского и поставить под сомнение его легитимность.