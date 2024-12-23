Надурочна робота в Україні: скільки за неї платять і що зобов'язаний робити роботодавець

Погодинна і відрядна системи оплати праці обов'язково повинні враховувати фактор переробок. Понаднормові години оплачуються за подвійною ставкою, відгули їх не компенсують.

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Праця українських співробітників, які працюють у понаднормовий час, оплачується в подвійному розмірі від годинної ставки. Про це розповіли фахівці Південно-Східного міжрегіонального управління Держслужби з питань праці.

Регулює цей обов'язок роботодавця стаття 106 Кодексу законів про працю. Погодинна система оплати праці працівника в надурочний час передбачає оплату надурочних годин за подвійною ставкою, зауважили чиновники.

Відрядна система оплати праці також передбачає підвищену оплату за роботу після робочого дня. Доплата в цьому випадку вираховується в розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації за всі відпрацьовані понаднормові години.

Надурочні роботи не компенсуються наданням відгулу. Фахівці нагадали про недопущення мобінгу та дискримінації щодо людей з інвалідністю, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у трудових відносинах та необхідність психосоціальної підтримки на робочих місцях.

Нагадаємо, в Україні доволі затребувана віддалена робота, і шукачі можуть заробити від 25 тисяч гривень на місяць. Компанії потребують фахівців із продажу.

Фокус раніше писав, що гірськолижний курорт Буковель шукав перукаря і готовий був платити йому зарплату до 70 тисяч гривень. Крім основного заробітку, йому належали відсотки від продажу косметики, чайові та інші бонуси.