Сверхурочная работа в Украине: сколько за нее платят и что обязан делать работодатель

Почасовая и сдельная системы оплаты труда обязательно должны учитывать фактор переработок. Cверхурочные часы оплачиваются по двойной ставке, отгулы их не компенсируют.

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Труд украинских сотрудников, работающих в сверхурочное время, оплачивается в двойном размере от часовой ставки. Об этом рассказали специалисты Юго-Восточного межрегионального управления Госслужбы по вопросам труда.

Регулирует данную обязанность работодателя статья 106 Кодекса законов о труде. Почасовая система оплаты труда работника в сверхурочное время предполагает оплату сверхурочных часов по двойной ставке, заметили чиновники.

Сдельная система оплаты труда также подразумевает повышенную оплату за работу после рабочего дня. Доплата в этом случае высчитывается в размере 100% тарифной ставки работника соответствующей квалификации за все отработанные сверхурочные часы.

Сверхурочные работы не компенсируются предоставлением отгула. Специалисты напомнили о недопущении мобинга и дискриминации в отношении людей с инвалидностью, обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин в трудовых отношениях и необходимости психосоциальной поддержки на рабочих местах.

Напомним, в Украине довольно востребована удаленная работа и соискатели могут заработать от 25 тысяч гривен в месяц. Компании нуждаются в специалистах по продажам.

Фокус ранее писал, что горнолыжный курорт Буковель искал парикмахера и готов был платить ему зарплату до 70 тысяч гривен. Кроме основного заработка, ему полагались проценты от продажи косметики, чаевые и другие бонусы.