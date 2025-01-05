Унікальне зимове явище: в Україні розцвіла рідкісна квітка (фото)

Червонокнижну квітку пізньоцвіт анкарський виявили на території природного парку "Тузловські лимани". Розцвіла вона в дні між Різдвом і Новим роком, розповів співробітник парку Іван Русєв.

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Співробітники Національного природного парку "Тузловські лимани" виявили на Одещині перше цвітіння червонокнижної квітки — пізньоцвіту анкарського. Доктор біологічних наук і співробітник парку Іван Русєв вважає це унікальним зимовим явищем.

Квітка розцвіла в дні між Різдвом і Новим роком, це перше дивовижне природне явище для цієї пори року. Місцеві жителі називають квітку "брандушкою", повідомив учений.

Цвітіння пізньоцвіту символізує початок весни

Цвітіння символізує початок весни в басейні річки Когильник недалеко від міста Татарбунари. Пізньоцвіт анкарський вважається найбільш раннім ефемероїдом (ранньоквітучі багаторічні рослини, що закінчують вегетацію до настання високих літніх температур, — ред.) серед первоцвітів.

Русєв зазначає, що цього зимового сезону квітка почала показувати перші листки одразу після зимового сонцестояння у 2024 році.

Пізньоцвіт анкарський почав зникати понад 30 років тому

Головна загроза квітці — антропогенна зміна районів їхнього зростання, випасання худоби, розорювання степів і лісорозведення на степових ділянках. Впливають на рослину і діяльність людей, зокрема, збирання квітів для продажу та викопування бульбоцибулин.

Слід зазначити, що через незаконне розорювання понад 50% степових ділянок у "Тузловських лиманах" пізньоцвіт анкарський почав зникати понад 30 років тому.

Пізньоцвіт анкарський — це отруйна багаторічна рослина родини пізньоцвітих. Квітка заввишки до 15 сантиметрів трапляється також у степах Північного Причорномор'я і в Криму, на Балканському півострові, в Малій Азії та прилеглих до нього південно-східних регіонах Середньої та Східної Європи.

Нагадаємо, у мережі набуло популярності відео, на якому хлопець показує, як на його руці виросла рослина. Частина користувачів вирішили, що він порізав руку і в рану потрапило насіння.

В Австралії люди стояли в черзі, щоб побачити "трупну квітку", яка розквітає раз на десятиліття. Неприємним запахом рослина приваблює запилювачів — жуків і мух.