Уникальное зимнее явление: в Украине расцвел редкий цветок (фото)

Краснокнижный цветок безвременник анкарский обнаружили на территории природного парка "Тузловские лиманы". Расцвел он в дни между Рождеством и Новым годом, рассказал сотрудник парка Иван Русев.

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Сотрудники Национального природного парка "Тузловские лиманы" обнаружили в Одесской области первое цветение краснокнижного цветка — безвременника анкарского. Доктор биологических наук и сотрудник парка Иван Русев считает это уникальным зимним явлением.

Цветок расцвел в дни между Рождеством и Новым годом, это первое удивительное природное явление для этого времени года. Местные жители называют цветок "брандушкой", сообщил ученый.

Цветение безвременника символизирует начало весны

Цветение символизирует начало весны в бассейне реки Когильник недалеко от города Татарбунары. Безвременник анкарский считается самым ранним эфемероидом (раннецветущие многолетние растения, заканчивающие вегетацию до наступления высоких летних температур, — ред.) среди первоцветов.

Русев отмечает, что в этот зимний сезон цветок начал показывать первые листки сразу после зимнего солнцестояния в 2024 году.

Безвременник анкарский начал исчезать более 30 лет назад

Главная угроза цветку — антропогенное изменение районов их произрастания, выпас скота, распашка степей и лесоразведение на степных участках. Влияют на растение и деятельность людей, в частности, сбор цветов для продажи и выкапывание клубнелуковиц.

Следует отметить, что из-за незаконной распашки более 50% степных участков в "Тузловских лиманах" безвременник анкарский начал исчезать более 30 лет назад.

Безвременник анкарский — это ядовитое многолетнее растение семейства безвременниковых. Цветок высотой до 15 сантиметров встречается также в степях Северного Причерноморья и в Крыму, на Балканском полуострове, Малой Азии и прилегающих к нему юго-восточных регионах Средней и Восточной Европы.

Напомним, в сети получило популярность видео, на котором парень показывает, как на его руке выросло растение. Часть пользователей решили, что он порезал руку и в рану попали семена.

В Австралии люди стояли в очереди, чтобы увидеть "трупный цветок", расцветающий раз в десятилетие. Неприятным запахом растение привлекает опылителей — жуков и мух.