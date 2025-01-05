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Украина

Уникальное зимнее явление: в Украине расцвел редкий цветок (фото)

безвременник анкарский, цветок, безвременник
Фото: Telegram | Местные жители называют цветок "брандушкой"

Краснокнижный цветок безвременник анкарский обнаружили на территории природного парка "Тузловские лиманы". Расцвел он в дни между Рождеством и Новым годом, рассказал сотрудник парка Иван Русев.

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Сотрудники Национального природного парка "Тузловские лиманы" обнаружили в Одесской области первое цветение краснокнижного цветка — безвременника анкарского. Доктор биологических наук и сотрудник парка Иван Русев считает это уникальным зимним явлением.

Цветок расцвел в дни между Рождеством и Новым годом, это первое удивительное природное явление для этого времени года. Местные жители называют цветок "брандушкой", сообщил ученый.

Безвременник анкарский, Безвременник Fullscreen
Цветение безвременника символизирует начало весны

Цветение символизирует начало весны в бассейне реки Когильник недалеко от города Татарбунары. Безвременник анкарский считается самым ранним эфемероидом (раннецветущие многолетние растения, заканчивающие вегетацию до наступления высоких летних температур, — ред.) среди первоцветов.

Русев отмечает, что в этот зимний сезон цветок начал показывать первые листки сразу после зимнего солнцестояния в 2024 году.

Безвременник анкарский, Безвременник Fullscreen
Безвременник анкарский начал исчезать более 30 лет назад

Главная угроза цветку — антропогенное изменение районов их произрастания, выпас скота, распашка степей и лесоразведение на степных участках. Влияют на растение и деятельность людей, в частности, сбор цветов для продажи и выкапывание клубнелуковиц.

Следует отметить, что из-за незаконной распашки более 50% степных участков в "Тузловских лиманах" безвременник анкарский начал исчезать более 30 лет назад.

Безвременник анкарский — это ядовитое многолетнее растение семейства безвременниковых. Цветок высотой до 15 сантиметров встречается также в степях Северного Причерноморья и в Крыму, на Балканском полуострове, Малой Азии и прилегающих к нему юго-восточных регионах Средней и Восточной Европы.

Напомним, в сети получило популярность видео, на котором парень показывает, как на его руке выросло растение. Часть пользователей решили, что он порезал руку и в рану попали семена.

В Австралии люди стояли в очереди, чтобы увидеть "трупный цветок", расцветающий раз в десятилетие. Неприятным запахом растение привлекает опылителей — жуков и мух.