Обвалився фасад будинку: вулиці біля вокзалу у Києві затопило окропом через порив труби (відео)

Гаряча вода з магістрального трубопроводу затопила припарковані поруч автівки, обвалилися частини стіни хостела й адмінбудівлі. Без тепла лишаються 230 житлових будинків.

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Ввечері 9 січня в соцмережах поширилися відео пориву тепломережі у Києві біля Центрального залізничного вокзалу на перехресті вулиць Жилянської та Симона Петлюри. На роликах можна побачити, як дорогою ллється окріп і затоплює автомобілі на паркуванні. У КП "Київтеплоенерго" повідомили, що через аварійну ситуацію було пошкоджено приміщення хостела та адмінбудівля. Кореспондент телеканалу "Київ24" уточнює, що обвалився фасад старого будинку біля місця пориву.

Кореспондент телеканалу повідомив, що впала частина стіни старого будинку. Він стоїть біля епіцентру пориву, де з'явилася яма. Не витримала верхня арка заїзду у внутрішній двір. Арка повисла на металевих балках. Для вирішення ситуації екстрено збирали оперативний штаб.

У "Київтеплоенерго" уточнили, що порив стався близько 16:40, а о 17:14 повідомили про його локалізацію та початок ремонтних робіт. Аварія сталася на магістральному трубопроводі діаметром 450 мм.

За даними пресслужби, в момент обвалу стіни будівлі хостела гостей у ньому не було.

"Зараз фахівці здійснюють обстеження та визначають характер пошкоджень", — зазначили в повідомленні.

Також у коментарі журналістам власник однієї з розташованих на вулиці кав'ярень розповів, що викликав аварійні служби. Через гарячу воду було неможливо дістатися до електричного щита, щоб знеструмити приміщення.

"Постає питання, як все це усунути, як воду прибрати, як врятувати майно", — сказав чоловік.

Близько 21:00 у "Київтеплоенерго" повідомляли, що через порив у магістральному трубопроводі без теплопостачання лишаються понад 230 будинків столиці.

"Протягом доби енергетики відновлять послугу усім будівлям, за винятком шести, які обігріватимуть за допомогою мобільних пересувних котелень до моменту повноцінного відновлення туди подачі тепла", — сказали в пресслужбі.

У патрульній поліції Києва о 19:12 повідомили про перекриття руху вулицею Симона Петлюри від Саксаганського до Жилянської через порив труб тепломережі.

Нагадаємо, 8 січня ЗМІ повідомляли, що масштабні лісові пожежі в Південній Каліфорнії у США дісталися району знаменитостей у Лос-Анджелесі.

Фокус 9 січня розповів, хто з зірок втратив будинки через катастрофу.