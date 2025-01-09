Обвалился фасад дома: улицы возле вокзала в Киеве затопило кипятком из-за порыва трубы (видео)

Горячая вода из магистрального трубопровода затопила припаркованные рядом машины, обвалились части стены хостела и админздания. Без тепла остаются 230 жилых домов.

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Вечером 9 января в соцсетях распространились видео порыва теплосети в Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала на перекрестке улиц Жилянской и Симона Петлюры. На роликах можно увидеть, как по дороге льется кипяток и затапливает автомобили на парковке. В КП "Киевтеплоэнерго" сообщили, что из-за аварийной ситуации было повреждено помещение хостела и админздание. Корреспондент телеканала "Киев24" уточняет, что обвалился фасад старого дома возле места порыва.

Корреспондент телеканала сообщил, что упала часть стены старого дома. Он стоит возле эпицентра порыва, где появилась яма. Не выдержала верхняя арка заезда во внутренний двор. Арка повисла на металлических балках. Для решения ситуации экстренно собирали оперативный штаб.

В "Киевтеплоэнерго" уточнили, что порыв произошел около 16:40, а в 17:14 сообщили о его локализации и начале ремонтных работ. Авария произошла на магистральном трубопроводе диаметром 450 мм.

По данным пресс-службы, в момент обвала стены здания хостела гостей в нем не было.

"Сейчас специалисты осуществляют обследование и определяют характер повреждений", — отметили в сообщении.

Также в комментарии журналистам владелец одной из расположенных на улице кофеен рассказал, что вызвал аварийные службы. Из-за горячей воды было невозможно добраться до электрического щита, чтобы обесточить помещение.

"Возникает вопрос, как все это устранить, как воду убрать, как спасти имущество", — сказал мужчина.

Около 21:00 в "Киевтеплоэнерго" сообщали, что из-за порыва в магистральном трубопроводе без теплоснабжения остаются более 230 домов столицы.

"В течение суток энергетики восстановят услугу всем зданиям, за исключением шести, которые будут обогревать с помощью мобильных передвижных котельных до момента полноценного восстановления туда подачи тепла", — сказали в пресс-службе.

В патрульной полиции Киева в 19:12 сообщили о перекрытии движения по улице Симона Петлюры от Саксаганского до Жилянской из-за порыва труб теплосети.

Напомним, 8 января СМИ сообщали, что масштабные лесные пожары в Южной Калифорнии в США добрались до района знаменитостей в Лос-Анджелесе.

Фокус 9 января рассказал, кто из звезд потерял дома из-за катастрофы.