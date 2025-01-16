Кораблі парять над морем: незвичайне явище помітили в Одесі (відео)

Морський міраж вдалося сфотографувати над Чорним морем: три кораблі немов левітували на лінії горизонту. Рідкісна природна оптична ілюзія називається фата-моргана.

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Жителі Одеси помітили незвичайний морський міраж — корабель буквально парив над Чорним морем. Відео показали місцеві Telegram-канали.

На кадрах видно, як три кораблі різних розмірів парять над морем на лінії горизонту. Де і коли саме знято кадри, не уточнюється.

Таке ж природне явище жителі Одеси бачили в липні минулого року. Тоді корабель теж ніби левітував у повітрі й дивував очевидців.

Рідкісна і складна природна оптична ілюзія називається фата-моргана. Її можна побачити, якщо в нижніх шарах атмосфери відбувається різниця температур. У цьому разі утворюється кілька шарів повітря різної щільності, що чергуються, і відбуваються дзеркальні відображення.

Фата-моргана дає ефект паруючих об'єктів у повітрі над горизонтом. Незвичайне явище назвали на честь персонажа англійських легенд про короля Артура, чарівниці Феї Моргани.

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