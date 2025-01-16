Корабли парят над морем: необычное явление заметили в Одессе (видео)

Морской мираж удалось запечатлеть над Черным морем: три корабля словно левитировали на линии горизонта. Редкая природная оптическая иллюзия называется фата-моргана.

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Жители Одессы заметили необычный морской мираж — корабль буквально парил над Черным морем. Видео показали местные Telegram-каналы.

На кадрах видно, как три корабля разных размеров парят над морем на линии горизонта. Где и когда именно сняты кадры, не уточняется.

Такое же природное явление жители Одессы видели в июле прошлого года. Тогда корабль тоже будто левитировал в воздухе и удивлял очевидцев.

Редкая и сложная природная оптическая иллюзия называется фата-моргана. Ее можно увидеть, если в нижних слоях атмосферы происходит разница температур. В этом случае образуется несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности и происходят зеркальные отражения.

Фата-моргана дает эффект плавающих объектов в воздухе над горизонтом. Необычное явление назвали в честь персонажа английских легенд про короля Артура, волшебницы Феи Морганы.

Напомним, на побережье американского штата Калифорния в декабре прошлого года наблюдали неоново-голубые волны, которые ярко светились ночью.

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