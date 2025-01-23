Трьох українських моряків з судна Galaxy Leader звільнили із полону єменських хуситів, — МЗС

Вантажне судно Galaxy Leader хусити захопили ще у листопаді 2023 року, коли оголосили, що будуть атакувати всі кораблі, які належать громадянам Ізраїлю.

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Міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки Міністерства оборони України провели операцію зі звільнення трьох українських моряків Galaxy Leader з полону єменських хуситів. Про це повідомляють у Міністерстві закордонних справ.

Захоплення судна Galaxy Leader

"На доручення президента України Володимира Зеленського, МЗС і ГУР успішно провели спільну операцію зі звільнення з полону єменських хуситів трьох українських моряків", — сказано у повідомленні. У Міністерстві закордонних справ нагадали, що троє громадян України були затримані під час захоплення вантажного судна Galaxy Leader у листопаді 2023 року. З того часу тривали переговори щодо їхнього звільнення.

Корабель Galaxy Leader Фото: marine traffic

"Нині троє українців вже в безпеці та під опікою українських дипломатів, мають добрий фізичний стан і всі необхідні документи. Вже невдовзі вони повернуться до України", — заявили у МЗС та висловили особливу вдячність Султанату Оман і зокрема Міністерству закордонних справ Оману за "увагу до долі трьох українців та посередницьке сприяння їхньому визволенню з неволі".

"Розраховуємо на подальший активний розвиток двосторонніх відносин після відкриття минулоріч закордонної дипломатичної установи України", — резюмували в установі.

На борту вантажного судна Galaxy Leader було 22 члени екіпажу і жодного ізраїльтянина. "Галактичний лідер" був зданий в оренду японській компанії британською компанією та ходив під прапором Багамських островів.

Єменські хусити святкували захоплення Galaxy Leader

Його в листопаді 2023 року у Червоному морі захопили єменські хусити з організації "Ансар Аллах". Раніше вони заявляли, що будуть "атакувати всі типи кораблів, які несуть прапор сіоністського утворення або управляються чи належать ізраїльським компаніям". Судно вийшло з порту Туреччини і прямувало до Індії.

Нагадаємо, наприкінці жовтня американські ЗМІ повідомили, що хусити намагалися вдарити ракетами по кораблю Військово-морських сил США USS Carney біля узбережжя Ємену. Американський корабель перехопив кілька снарядів, а до цього знищив кілька безпілотників.